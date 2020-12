Fiorentina: Cesare Prandelli positivo al Covid

SQUADRA IN ISOLAMENTO

Cesare Prandelli è risultato positivo al Covid-19. Il tecnico della Fiorentina, fa sapere la società viola attraverso un comunicato, si trova già in isolamento mentre il gruppo squadra entrerà da adesso in 'bolla' e continuerà tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari vigenti. Dopo essere subentrato a Iachini in corsa, Prandelli ha incassato due sconfitte nelle prime due uscite in campionato alla guida della Fiorentina. Ora non potrà seguire la squadra sul campo.

Per il tecnico della Fiorentina sicuramente niente sfida contro il Genoa in campionato, i rossoblù del presidente Preziosi che - come noto - è stato il suo principale sponsor con la società viola per il ritorno in panchina del tecnico di Orzinuovi.