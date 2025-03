Fiorentina, Bove: "Non mi precludo niente, ancora non ho avuto una diagnosi vera e propria"

Edoardo Bove è stato ospite del podcast di Gianluca Gazzoli "Passa dal BSMT", dove in una lunga chiacchierata ha raccontato come sta vivendo questi mesi senza calcio, i ricordi del malore e il suo futuro. “Il defibrillatore non ti consente di fare un determinato sport a livello agonistico, non di non avere il certificato agonistico. Naturalmente per la legge italiana giocare col defibrillatore non è consentito, quindi nel caso mantenessi il defibrillatore non potrò giocare. All'estero se firmi ti prendi la responsabilità. Avrò da fare delle visite importanti che mi diranno se ci fosse una possibilità di toglierlo e che controlli devo fare. Non mi precludo niente. Alla fine conta la mia salute mentale, perché se io non mi sento sicuro senza defibrillatore si parla del niente. Ancora non ho avuto una diagnosi vera e propria e questo è quasi peggio per me, vivo nell'incertezza e tra alti e bassi. Un giorno sto bene, un giorno dopo arriva il risultato di una visita. Per me il calcio è sempre stata la mia strada. Adesso sto iniziando a vivere possiamo dire, perché vivo una vita completamente differente. È bello perché ho più libertà ma allo stesso tempo sento di non essere più l'Edoardo di prima. Proverò a iniziare di nuovo a giocare, lo devo alla mia famiglia e ai sacrifici che ho fatto, ma anche per l'età che ho. Ovviamente devo avere l'ok dei dottori”.