Fiorentina, Borja Valero: "Sono tornato a casa"

Oggi la Fiorentina ha ufficializzato il tesseramento di Borja Valero: il centrocampista spagnolo torna ad indossare la maglia viola dopo tre stagioni all'Inter, che lo aveva svincolato non rinnovando il contratto. Borja Valero ha affidato ai social un messaggio emozionante: "Otto anni fa arrivai con i dubbi di chi affronta una nuova vita, in una nuova città, in un nuovo Paese. Oggi torno con la consapevolezza e l'assoluta certezza di essere a casa".