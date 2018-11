Fiorentina, Astori entra nella Hall of Fame

26/11/2018

Serata speciale in casa Fiorentina , che oggi ha celebrato l'ingresso di Davide Astori nella Hall of Fame viola. L'evento, giunto alla VII edizione, si è svolto all'auditorium Cosimo Ridolfi di Firenze e al momento della celebrazione sul palco erano presenti i genitori dell'ex capitano, Renato e Anna, che assieme al vice presidente della Fiorentina Salica , all'allenatore Pioli e a Pezzella si sono emozionati per il video-tributo in ricordo del giocatore scomparso.

Particolarmente emozionato German Pezzella, che proprio da Astori ha ereditato la fascia da capitano. "Per me è un onore essere qua, Davide era un riferimento per tutta la squadra e tutti abbiamo lo stesso sentimento: è sempre con noi. Mi ha cambiato in tutto, quello che è successo rimane dentro di me".



Il difensore argentino e Pioli hanno poi consegnato ai genitori di Astori la statuetta e l'attestato che ne certificano l'evento. Da quest'anno sono entrati a far parte della Hall of Fame Viola anche Enrico Albertosi, Ottavio Baccani, Daniel Bertoni, Gigi Boni, Giancarlo Galdiolo, Mario Maraschi e Claudio Ranieri, attuale tecnico del Fulham.