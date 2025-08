Pisa, primo via libera per lo stadio

"E' stato un sopralluogo positivo durante il quale sia la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo sia la rappresentante della Lega Serie A hanno potuto constatare il pieno rispetto del cronoprogramma. Un riscontro incoraggiante che premia l'impegno costante e condiviso messo in campo da tutte le componenti coinvolte per consentire lo svolgimento della prima partita in casa del Pisa in seria A all'Arena Garibaldi". Lo ha detto il sindaco, Michele Conti, dopo il sopralluogo di oggi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per adeguare l'impianto agli standard richiesti dalla serie A. L'intervento, costato 1,3 milioni di euro, serve ad aumentare complessivamente la capienza a 12.500 posti adeguando l'impianto a una serie di necessità imposte dalla Lega di serie A e che riguardano interventi infrastrutturali in più punti. "Desidero ringraziare - ha aggiunto Conti - i membri della commissione prefettizia, la Lega Serie A, il Pisa sporting club, i tecnici comunali e tutte le ditte incaricate, che stanno lavorando intensamente , anche su doppi turni e con più squadre, nell'interesse della città, della tifoseria e della società nerazzurra". Il prossimo appuntamento con la commissione di vigilanza è previsto per il 22 o il 25 agosto, data in cui verrà effettuata la verifica finale e si procederà con l'espressione del parere ufficiale. "C'è fiducia - ha concluso il sindaco - che, grazie all'impegno corale, l'obiettivo possa essere raggiunto nei tempi previsti".