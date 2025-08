Sconfitta del Pisa di Alberto Gilardino in amichevole contro il Bayer Leverkusen alla 'Bay Arena'. La formazione tedesca si è imposta per 3-0 con reti di Andrich, Kofane e Palacios. Dopo un allenamento domani al Trainingsgelande Bayer 04 la squadra si trasferirà ad Augusta e precisamente alla Paul Renz Academy, teatro degli allenamenti dei nerazzurri nelle giornate di mercoledì e giovedì e del match amichevole contro l'FC Augsburg in programma venerdì alle 17.