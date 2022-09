Conference League, Italiano: "Non sottovalutiamo nessuno, ma siamo preparati" 

Conference League

L'allenatore dei viola: "Alla Conference League teniamo molto. Dobbiamo onorarla e continueremo a farlo. Per noi i doppi impegni sono una novità, ma vogliamo imparare in fretta"

Giovedì, alle 18:45, esordio in Conference League per la Fiorentina che affronterà l'Rfs Riga allo stadio Artemio Franchi. L'allenatore della squadra viola, Vincenzo Italiano, ha parlato delle insidie del match affermando che gli avversari "si difenderanno per poi sfruttare qualche ripartenza e qualche errore, e noi dovremo evitarlo ed esaltare la qualità dei nostri interpreti".

Un atteggiamento positivo quello di Italiano che, durante la conferenza, ha detto: "In ogni gara l'approccio è importante, dobbiamo fare più punti possibili per superare il turno. In casa siamo bravi perché siamo anche trascinati dal nostro pubblico".

E sul sofferto match contro il Twente aggiunge: "Abbiamo rotto il ghiaccio e arriviamo preparati. Ci ha insegnato che in Europa non devi mai sottovalutare nessuno e affrontare tutti con il massimo della concentrazione. Domani inizia un mini torneo in cui cercheremo di fare bene giocando come stiamo facendo".