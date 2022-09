Conference League, Basaksehir-Fiorentina 3-0: i viola crollano contro i turchi

BASAKSEHIR-FIORENTINA 3-0

I viola sprecano ma vengono puniti dalla doppietta di Gürler e da Traoré: la squadra di Italiano resta con un punto

Nella seconda giornata di Conference League la Fiorentina viene sconfitta per 3-0 contro l'Istanbul Basaksehir dell'ex interista Emre Belozoglu. A Istanbul va in scena un primo tempo senza gol, poi la gara si sblocca al 57' con la rete di Gürler. L'attaccante del Basaksehir raddoppia al 71' complice l'errore di Gollini che si fa rubare palla fuori area. Al 90' arriva anche il tris turco con Traoré con ancora il portiere viola imperfetto.

BASAKSEHIR-FIORENTINA 3-0

Cade in trasferta la Fiorentina contro il Basaksehir, il risultato finale dice 3-0. Nessun gol e nessuna emozione particolare nei primi 45' di gara ad Istanbul. Viola che alzano in ritmo di gioco in avvio, ma la buona organizzazione delle due squadre nel limitare le ripartenze blocca le iniziative offensive. Una prima frazione, quindi, senza particolari occasioni. Al rientro in campo la squadra di Emre spinge e trova la rete del vantaggio con Gürler al 57’. Raddoppio che arriva al 71’ sempre da parte del giocatore turco che sfrutta il pasticcio di Gollini. Il portiere viola palleggia e si fa rubare palla fuori area, errore che costa la rete del 2-0. Al 76’ Ikone lascia la squadra di Italiano in dieci per un intervento con la gamba tesa su Touba. Il primo squillo in questo secondo tempo per la Fiorentina arriva all’86 con Venuti. Nel finale padroni di casa che trovano anche la terza rete con un contropiede letale, a segno Traoré. Una Viola mai in partita resta a quota un punto nel Girone A.

GRUPPO A

Rigas - Hearts 0-2

Marcatori: 43’ Shankland (H), 93’ Forrest (H)

GRUPPO B

Steaua Bucarest - Anderlecht 0-0

Silkeborg - West Ham 2-3

Marcatori: 5’ Kusk (S), 13’ rig. Lanzini (W), 25’ Scamacca (W), 38’ Dawson (W), 75’ Tengstedt (S)

GRUPPO C

Hapoel Beer-Sheva Villarreal 1-2

Marcatori:28’ Morales (V), 63’ Hatuel (H), 67’ Baena (V)

Lech Poznan - Austria Vienna 4-1

Marcatori: 28’ Ishak (L), 29’ Bruaunoder (A), 64’ Skoras (L), 76’ Velde (L), 90’ Velde (L)

GRUPPO D

Partizan - Nizza 1-1

Marcatori: 2’ Bryan (N), 60’ Diabate (P)

Colonia - Slovacko 4-2

Marcatori: 10’ Adamyan (C), 42’ Dier (C), 49’ Kalabiska (S), 52’ Petrzela (S), 65’ rig. Ljubicic (C)

GRUPPO E

Apollon-Dnipro-1 1-3

Marcatori: 11’ Rubchynskyi (D), 26’ Dovbyk (D), 45’ Dovbyk (D), 57’ Pittas (A)

Az Alkmaar - Vaduz 4-1

Marcatori: 19’ Barasi (A), 22’ Goelzer (V), 81’ Beukema (A), 92’ Sugawara (A), 95’ De Wit (A)

GRUPPO F

Djurgarden - Molde 3-2

Marcatori: 39’ rig. Fofana (M), 50’ Doumboya (D), 58’ Banda (D), 77’ Brevik (M), 91’ Asoro (D)

Gent - Shamrock Rovers 3-0

Marcatori: 9’ Cuypers (G), 18’ Odjidja-Ofoe (G), 65’ Odjidja-Ofoe (G)

GRUPPO G

Cluj-Sivasspor 0-1

Marcatori: 28’ Gradel (S)

Slavia Praga - Ballkani 3-2

Marcatori: 23’ Krasiniqi (B), 26’ Frasheri (S), 29’ Korenica (B), 34’ Olayinka (S), 41’ Masopust (S),

GRUPPO H

Zalgiris-Basilea 0-1

Marcatori: 62’ Zeqiri (B)

Pyunik-Slovan Bratislava 2-0

Marcatori: 35’ Dashyan (P), 36’ Otubanjo (P)