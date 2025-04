Palladino non si pone limiti: "Vogliamo andare fino in fondo sia in Conference che in Serie A"

Con qualche patema nel finale, ma la Fiorentina ha fatto il suo dovere. La Viola esce vittoriosa dall'andata dei quarti di finale in Slovenia contro il Celje e ora guarda al ritorno con maggiore fiducia. Nonostante tutto, Raffaele Palladino si presenta comunque soddisfatto ai microfoni: "La prestazione è stata buona. Ho avuto ottime risposte da parte di tutti. Anche oggi i ragazzi hanno approcciato con lo spirito giusto. Avevamo preparato bene questa partita e sapevamo di affrontare una buona squadra, con dei valori e delle qualità. Il rammarico è aver preso gol: dovevamo capire il momento della partita ed è essere più bravi a farla girare, a gestire il possesso. Forse anche un po' di inesperienza ci ha portato a fare troppi tocchi al limite dell'area e perdere il pallone da cui è nato il rigore" A perdere il pallone è stato Adli, ma Palladino non se la sente di puntare il dito contro l'ex Milan: "Adli non giocava da tanto ed è partito titolare: ci sta fare qualche errore in uscita, soprattutto perché loro ci venivano a prendere con forza. Sono contento della sua prestazione, ha fatto anche più di quello che mi sarei aspettato. Ma siamo fiduciosi per la gara di ritorno". Gara del Franchi in cui il tecnico ex Monza dovrà fare a meno di Dodò, Zaniolo e Ranieri: "Non mi sono arrabbiato per l'ammonizione perché fa parte del calcio. Forse quella di Dodò era evitabile. Comunque chi giocherà il ritorno farà una buona prestazione".