CdA Fiorentina: "Confermata l'esistenza di un processo per la cessione del club"

01/06/2019

Niente nomi di potenziali acquirenti , ma la conferma " dell'esistenza di un processo per la cessione del club ". La Fiorentina è pronta a passare di mano e lo annuncia con un comunicato che fa seguito alla riunione del Consiglio di Amministrazione andato in scena oggi al Franchi. "Nel corso della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione - è scritto nella nota ufficiale apparsa sul sito web del club gigliato - la famiglia Della Valle ha dato notizia dell’esistenza di un processo, attualmente in corso, finalizzato alla cessione della Società, che, qualora andasse in porto, potrebbe garantire alla Fiorentina un nuovo assetto azionario nel più breve tempo possibile. Preso atto di queste comunicazioni, il Consiglio, nella sua interezza ha rimesso il proprio mandato nelle mani della proprietà".

Nei giorni scorsi il patron viola Diego Della Valle era stato negli Stati Uniti, a New York, per parlare con Rocco Commisso e prendere atto della volontà dell'imprenditore italo-americano di presentare la propria offerta d'acquisto per la Fiorentina. Stando a quanto trapelato, Commisso avrebbe messo sul piatto circa 150 milioni di euro per il club viola, offerta che la famiglia Della Valle e il CdA della Fiorentina sta prendendo in considerazione. Dalla proprietà viola è stata però prospettata la possibilità che le offerte potessere essere più di una.



Poco prima dell'uscita del comunicato aveva abbandonato il Franchi Paolo Panerai, uno dei consiglieri viola, che aveva spiegato: "La famiglia Della Valle ha dato tanto ricevendo solo insulti. Il possibile acquirente è Commisso? E glielo devo dire io?“.



E ancora: "Della Valle ha detto chiaramente che lasciava, non c’è bisogno che lo riconfermi. Commisso? Non posso dire di più di quello che vedete, ci sarà un comunicato (quello che leggete qui, ndr), il Consiglio è stato informato. I fiorentini non possono aspettarsi molto di meglio di quello che si è visto fino adesso, piuttosto di peggio. I Della Valle sono una famiglia senza motivazioni commerciali di nessun genere che ha investito trecento milioni di euro in una società che era fallita. Soltanto un idealista come Diego, uno che ha fatto il restauro del Colosseo, può avere pensato che Firenze avesse bisogno del trattamento che ha ricevuto”.