Callejon posa con lo staff del Napoli dopo lo 0-6, tifosi della Fiorentina infuriati

Non bastasse lo 0-6 contro il Napoli, per la Fiorentina bufera attorno a José Callejon: lo spagnolo, dopo la sconfitta, è andato a salutare lo staff medico degli azzurri, squadra con la quale ha passato sette stagioni. Si è sincerato, così trapela dall'ufficio stampa viola, che lo scatto non venisse diffuso sui social ma così non è avvenuto: la rabbia dei tifosi viola si è dunque riversata su Facebook, Twitter e Instagram, tanto che poi la foto è stata rimossa.

twitter