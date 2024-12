Bove, richiesta precisa ai compagni: no magliette e scritte speciali. Stop al clamore

Niente magliette o scritte speciali. Edoardo Bove, nel corso delle videochiamate andate in scena martedì, ha pregato i compagni di mantenere un profilo basso in occasione del match che i viola disputeranno stasera con l'Empoli, il primo dopo il malore occorso all'ex centrocampista della Roma. L'unico 'regalo' chiesto dal 22enne alla squadra è di onorare la sfida con i toscani valida per gli ottavi di Coppa Italia.