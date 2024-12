Bove, futuro ancora da scrivere: nessuna decisione sul defibrillatore sottocutaneo, proseguono gli esami

Il futuro di Edoardo Bove è ancora tutto da scrivere. Dopo la grande paura il centrocampista resta ricoverato all'Ospedale Careggi: è sereno, al suo fianco c'è sempre la famiglia, e continua a guardare partite. In questi giorni quelle di Coppa Italia, con la Fiorentina finita ko ieri in casa con l'Empoli ai rigori. Il 22enne sta svolgendo costantemente esami approfonditi per capire le esatte cause del malore, e al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva in merito all'eventuale impiantamento di un defibrillatore cardiaco sottopelle. Un dispositivo che permette di tenere sotto controllo gli eventuali sbalzi del cuore il cui utilizzo è previsto dalle linee guida internazionali per le persone che hanno avuto un arresto cardiaco causato da un'aritmia che ha provocato una fibrillazione.