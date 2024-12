Bove, il giorno dell'operazione: gli verrà impiantato un defibrillatore removibile

Secondo il protocollo sanitario dell'ospedale, per poter essere dimesso è necessario l'inserimento del defibrillatore in quanto Bove è arrivato nella struttura sanitaria con un problema che si è rivelato di natura cardiaca, un'aritmia ventricolare. Tuttavia gli esami per capire le cause sono ancora in corso: anche in questi giorni il giocatore ha effettuato diversi accertamenti e test. I medici vogliono avere un quadro clinico preciso.