Borja Valero dice addio al calcio: "Ringrazio tutte le squadre in cui ho avuto l’onore di giocare"

FIORENTINA

Il giocatore spagnolo annuncia il ritiro con un post sul suo profilo Instagram che lo ritrae in maglia viola

Borja Valero appende gli scarpini al chiodo. La notizia arriva direttamente dallo stesso calciatore spagnolo che, sul suo profilo Instagram, ringrazia tutte le squadre in cui ha giocato: dai primi passi nel mondo del calcio con il Real Madrid, al Maiorca, passando per West Bromwich, Villareal e Inter. Ma soprattutto Borja ha ringraziato la sua seconda casa, Firenze: "Siete stati la mia vittoria più grande". Getty Images

"È arrivato quel momento che sembra sempre lontano, quello di smettere di giocare al pallone. Mi sarebbe piaciuto farlo sotto la Fiesole piena di gente ma purtroppo nel calcio come nella vita non dipende tutto da noi". Queste le parole usate dal centrocampista per salutare i suoi tifosi, che hanno sempre dimostrato un grande affetto per il "sindaco", soprannome con cui era conosciuto a Firenze.

Negli occhi dei tifosi viola resteranno senz'altro le giocate e le intuizioni della prima esperienza con la maglia della Fiorentina, nel quinquennio 2012-2017, quando la squadra di Montella sfiorò il successo in Europa League e collezionò tre quarti posti consecutivi.

Al di là del dispiacere, per i tifosi della Fiorentina resta la convinzione di aver fatto sentire lo spagnolo sempre a casa in riva all'Arno. Borja ringrazia tutti e conferma, resterà a Firenze ancora a lungo: "Ci vediamo in città".