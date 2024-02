Belotti: "Fiorentina congeniale al mio gioco. Magico segnare sotto la Fiesole"

© Getty Images

Andrea Belotti è stato presentato ufficialmente in un'intervista al canale ufficiale della Fiorentina. "Firenze è una città bellissima, l'avevo già visitata in passato ma in questi giorni ho avuto modo di viverla con più passione - ha raccontato il Gallo -. Sono venuto qua perché ritengo che la Fiorentina sia la squadra più congeniale per il mio modo di giocare. Penso che questo era il momento giusto in cui le nostre strade si dovevano incrociare". Col Frosinone esordio da titolare e subito in gol. "Speravo di iniziare così con un gol. Per fortuna ci sono voluti solo 15 minuti di gara e il sogno è diventato subito realtà - ha aggiunto -. E farlo sotto la Fiesole è stato qualcosa di magico e mi è venuto spontaneo di correre sotto la curva. Spero di farne tante altre di queste corse sotto la curva".