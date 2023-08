Amichevole: la Fiorentina batte 2-1 il Nizza, a segno Jovic e Kouamé

AMICHEVOLE

Debutto in maglia viola per il nuovo acquisto Infantino. Sul mercato Nzola e Beltran per l'attacco, Christensen per la porta

Amichevoli, la Fiorentina batte 2-1 il Nizza: in gol Jovic e Kouamé









© Getty Images 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo la sconfitta contro il Newcastle di Tonali, nella seconda uscita in terra inglese la Fiorentina si rifà battendo 2-1 il Nizza al St.James' Park. La squadra di Italiano va in vantaggio dopo 17' con il serbo Jovic su assist di Sabiri poi trova il raddoppio con Kouame al 35' sugli sviluppi di un angolo Nella ripresa la squadra francese accorcia le distanze con Bouanani all'85'. Al 15 della ripresa debutto in maglia viola per il centrocampista argentino Infantino, arrivato a titolo definitivo dal Rosario Central.

Da domani la Fiorentina riprenderà ad allenarsi al Viola Park dove tornerà a disposizione Gaetano Castrovilli dopo il mancato superamento

delle visite mediche con il Bournemouth, mentre il colombiano Mina è volato in Colombia per sbrigare alcune pratiche e rientrerà mercoledì. Sul fronte mercato si annunciano ore decisive per l'attaccante dello Spezia Nzola (nell'affare potrebbe essere inserito uno fra Cerofolini e Amatucci) e continua a essere monitorato anche l'argentino di passaporto italiano Lucas Beltran del River Plate. Per la porta stanno crescendo le quotazioni del danese Oliver Christensen, 24 anni, dell'Hertha Berlino.