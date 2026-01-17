Fiorentina women segna e mostra maglia 5, numero di Commisso da calciatore

La Fiorentina donne ha sbloccato la partita contro il Genoa femminile nel recupero del primo tempo con un rigore realizzato da Emma Severini e subito dopo la rete, la stessa Severini insieme alle compagne di squadra, ha esposto una maglia della Fiorentina con stampato il nome Rocco e il numero 5, tra gli applausi del Viola Park. Commisso - è stato ricordato - quando giocava a pallone da ragazzo ha sempre avuto sulle spalle una maglia col numero 5. Così facendo, la squadra viola femminile ha voluto rendere un altro tributo alla sua memoria.