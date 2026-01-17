Logo SportMediaset

Calcio

Fiorentina women segna e mostra maglia 5, numero di Commisso da calciatore

17 Gen 2026 - 18:03

La Fiorentina donne ha sbloccato la partita contro il Genoa femminile nel recupero del primo tempo con un rigore realizzato da Emma Severini e subito dopo la rete, la stessa Severini insieme alle compagne di squadra, ha esposto una maglia della Fiorentina con stampato il nome Rocco e il numero 5, tra gli applausi del Viola Park. Commisso - è stato ricordato - quando giocava a pallone da ragazzo ha sempre avuto sulle spalle una maglia col numero 5. Così facendo, la squadra viola femminile ha voluto rendere un altro tributo alla sua memoria.

