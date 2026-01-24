Fiorentina, Vanoli: "Bisogna essere incaz..., l'abbiamo buttata via"

"Bisogna essere incazzati, dobbiamo ancora capire come si affrontano certe partite perché l'abbiamo buttata via, è una lezione. Ora dobbiamo reagire". Duro il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari. "Per uscire da questa situazione bisogna esser lucidi e non illudersi in momenti che possono sembrare positivi", ha detto a Dazn. E in conferenza: "Sono arrabbiato per i due gol presi. Sul primo una palla a caso e si perde l'uomo. Ma soprattutto mi ha dato fastidio il secondo, perché le partite bisogna tenerle sempre aperte".