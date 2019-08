"Grazie a Rocco Commisso che ci ha dato l'opportunità di fare un'operazione impensabile per una società' come la nostra. Ho sentito Luca Toni il 20 giugno. Gli ho detto che volevamo riportare entusiasmo. Lui mi ha detto di prendere Ribery perchè ha un entusiasmo pazzesco e ha ancora dentro la fame del vincente. Il 25 giugno, tramite un amico comune, l'ho sentito e da lì è partito tutto". Lo ha detto il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, presentando questo pomeriggio il neo acquisto viola Franck Ribery. "Franck trasmette i valori del campione. E' un valore aggiunto per il nostro movimento. Si vede da come è stato accolto da tutto il calcio italiano, si porta dietro carisma, l'essere vincente e trasmetterà la sua professionalità a tutti i nostri giovani. Per questo abbiamo preso il campione Franck Ribery", ha aggiunto.