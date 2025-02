Fiorentina, Palladino: "I ragazzi hanno sofferto per le critiche"

Raffaele Palladino ha commentato così il ritorno alla vittoria della sua Fiorentina, in casa contro il Lecce: "Nei momenti difficili bisogna ripartire dalle cose semplici e non è facile ritrovarle, anche perché venivamo da un momento di difficoltà dopo le sconfitte con Como e Verona, oggi era importantissimo vincere da squadra - l'analisi del tecnico a Dazn -. Negli ultimi giorni abbiamo lavorato su un altro sistema di gioco e la squadra ha interpretato in maniera perfetta quello su cui avevamo lavorato, abbiamo creato tante occasioni e spiace solo per l'1-0 ma era fondamentale vincere. Ringrazio i ragazzi perché hanno dato tutto. Errori di valutazione sul nostro livello? Credo che le otto vittorie consecutive siano state importanti ma non abbiano messo pressione a noi. Forse hanno dato la percezione che potessimo restare secondi o terzi in classifica, cosa che non è nei nostri programmi e che non è nella nostra possibilità perché veniamo da una ricostruzione sul mercato. Quelle vittorie hanno dato una percezione diversa all'ambiente, stiamo facendo un ottimo campionato e negli ultimi cinque anni la Fiorentina non aveva mai fatto meglio. Poi noi vogliamo essere ambiziosi e portare la Viola più in alto possibile ma siamo in un momento difficile con diversi infortunati. Io sono soddisfatto perché i ragazzi mi seguono e sono esemplari: li devo ringraziare per quello che stanno facendo".