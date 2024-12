Fiorentina, Palladino: "Mi è piaciuto lo spirito, nessun litigio con Biraghi"

"Oggi la squadra ha dato grandi risposte di maturità e atteggiamento, mi è piaciuto lo spirito. I ragazzi sono stati determinati e aggressivi. Una bella vittoria che dà morale. Le vittorie aiutano a vincere". Così il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino a Sky Sport dopo la larga vittoria della Viola sul Lask in Conference League. "Cosa è successo con Biraghi? Si sono dette tante cose false perché non c'è stato nessun litigio con Biraghi. Insieme con lui e la società abbiamo preso questa decisione. Faccio queste scelte per il bene della Fiorentina".