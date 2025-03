Fiorentina, Palladino: "Con la squadra ho fissato gli obiettivi per il finale di stagione"

"Kean è arrivato con grande ambizione ed è maturato. È forte ma può ancora crescere tanto. Sa che non deve mai perder la sua forma fisica". Così l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino, in conferenza stampa al Viola Park in vista della partita di campionato contro l'Atalanta, in programma allo stadio Artemio Franchi di Firenze domenica 30 marzo alle 15, parla del suo bomber che sta facendo bene in maglia viola ma anche in Nazionale. "Se facciamo un'ottima prestazione contro una grande squadra come l'Atalanta diamo seguito a quanto di buono fatto contro il Panathinaikos e contro la Juventus - ha aggiunto l'ex Monza -. Arriviamo a questa sfida con grande concentrazione e entusiasmo consapevoli che gli orobici sono avversari ostici. Abbiamo fissato degli obiettivi, la squadra ha voluto fissare obiettivi, ma rimangono dentro lo spogliatoio. Vogliamo fare un grande finale di stagione".