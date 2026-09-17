Figc, nuovi allenatori Uefa A, Agnelli, Cammaroto e Bellazzini i migliori

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi allenatori Uefa A che si sono abilitati dopo aver seguito tra maggio e luglio le 192 ore di lezione a Coverciano. Alla luce degli esami svolti, sempre nelle aule del Centro Tecnico Federale, i migliori del corso sono risultati essere Luigi Agnelli (attuale collaboratore di Ignazio Abate al Torino), Vincenzo Cammaroto (vice allenatore della Primavera del Genoa) e Tommaso Bellazzini (l'anno scorso tecnico del Siena), che si sono abilitati con il massimo dei voti, 110 su 110. A ottenere il medesimo punteggio è stato anche Pierpaolo Polino, attuale collaboratore di Vincenzo Montella nella nazionale turca - che prossimamente affronterà gli Azzurri di Mancini nel doppio confronto di Nations League - che proveniva da un corso precedente. Tra gli altri allenatori Uefa A che si sono abilitati figurano nomi noti del calcio italiano che hanno militato nei nostri campionati più rilevanti, come - solo per citarne alcuni - Massimo Loviso, Eros Pisano, Danilo Portanova, Davide Succi e Lorenzo Tonelli.