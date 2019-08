"Dispiace perché non meritavamo, per tanti episodi. Perche' dobbiamo complicarci la vita? A fine primo tempo c'è un episodio di simulazione di Mertens, ma perché non vanno a vederlo? Non voglio sentire mai più nessuno dire che Chiesa è un simulatore. Non lo è, ora basta": Così l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella commenta il ko con il Napoli.