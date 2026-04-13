Contatto Mandragora-Noslin: simulazione, revisione Var e poi niente rigore, cos'è successo
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Episodio controverso al 63' di Fiorentina-Lazio. Sull'1-0 per la viola, Noslin cade in area dopo un contatto con Mandragora. L'arbitro Fabbri inizialmente ammonisce l'attaccante della Lazio per simulazione e concede punizione ai padroni di casa, ma poi viene richiamato al Var da Paterna.
Nonostante la revisione al monitor e il tocco di Mandragora sulla caviglia di Noslin (possibile step on foot), Fabbri non ha ribaltato il verdetto del campo. Rigore quindi non concesso e di conseguenza non è stata revocata l'ammonizione per Noslin.