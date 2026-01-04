Fiorentina, Kean: "Nell'abbraccio con Vanoli tanto fuoco"

"Un gol può arrivare all'ultimo ed era importante entrare con la testa giusta. Ora continuiamo ad andare avanti e pensiamo alla prossima sfida contro la Lazio. A nessuno piace stare in questa situazione, cercheremo di lavorare di più per essere nelle giuste condizioni". Così a Dazn Moise Kean, attaccante della Fiorentina, autore del gol vittoria contro la Cremonese. "Le voci su di me? Non le ho sentite, era importante liberare la testa quando si torna in campo e dare energia e qualcosa in più. La società mi ha sempre aiutato, tocca a me ricambiare. L'abbraccio con Vanoli? C'era tanto fuoco che è quello che il mister trasmette. E' un ottimo mister, con lui possiamo fare ottime cose. Come ne usciamo? Di sicuro non ne usciamo da soli, tutti insieme possiamo farlo e sono sicuro che una città come Firenze ci può dare tanto, possiamo fare grandissime cose", ha concluso.