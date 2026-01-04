Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Fiorentina, Kean: "Nell'abbraccio con Vanoli tanto fuoco"

04 Gen 2026 - 17:27

"Un gol può arrivare all'ultimo ed era importante entrare con la testa giusta. Ora continuiamo ad andare avanti e pensiamo alla prossima sfida contro la Lazio. A nessuno piace stare in questa situazione, cercheremo di lavorare di più per essere nelle giuste condizioni". Così a Dazn Moise Kean, attaccante della Fiorentina, autore del gol vittoria contro la Cremonese. "Le voci su di me? Non le ho sentite, era importante liberare la testa quando si torna in campo e dare energia e qualcosa in più. La società mi ha sempre aiutato, tocca a me ricambiare. L'abbraccio con Vanoli? C'era tanto fuoco che è quello che il mister trasmette. E' un ottimo mister, con lui possiamo fare ottime cose. Come ne usciamo? Di sicuro non ne usciamo da soli, tutti insieme possiamo farlo e sono sicuro che una città come Firenze ci può dare tanto, possiamo fare grandissime cose", ha concluso.

Ultimi video

02:15
Gasp, emozione ritorno

Gasp, emozione ritorno

01:00
MCH DEL PIERO COPPA DEL MONDO MCH

La Coppa del Mondo a Riad: c'è Del Piero a custodirla

01:00
MCH BENFICA ESTORIL 3-1 MCH

Pavlidis fa felice Mourinho: tripletta contro l'Estoril

02:18
DICH MCKENNIE POST LECCE 3/1 DICH

McKennie: "Ci è mancato solo il gol"

01:22
DICH SPALLETTI SU RIGORE 3/1 DICH

Spalletti: "Se scelgo io quello che sbaglia il rigore siamo c****i in due"

00:57
DICH FALCONE POST JUVENTUS 3/1 DICH

Falcone: "Sul rigore ho scelto un lato insieme al mio preparatore"

05:24
DICH ITALIANO PRE INTER PER SITO 3/1 DICH

Bologna, Italiano: "Contro l'Inter un altro test, sarà una gara tosta"

00:56
DICH CHIVU SU POLEMICHE CON NAPOLI PER SITO 3/1 DICH

Chivu e le polemiche con il Napoli: "Le parole non servono a nulla"

01:28
DICH CHIVU SU BOLOGNA PER SITO 3/1 DICH

Chivu: "Bologna squadra seria e con identità, sarà dura"

02:18
DICH NICOLA PRE FIORENTINA PER SITO 3/1 DICH

Nicola: "Testa solo a noi e alla nostra crescita"

02:21

Fiorentina-Solomon, l'arrivo dell'israeliano diventa un caso politico: "Non benvenuto"

02:01
Salvezza, c'è Genoa-Pisa

Salvezza, c'è Genoa-Pisa

01:17
Domani Lazio-Napoli

Domani Lazio-Napoli

03:02
Inter, la carica di Pio

Inter, la carica di Pio

02:00
Stasera Atalanta-Roma

Stasera Atalanta-Roma

02:15
Gasp, emozione ritorno

Gasp, emozione ritorno

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU CONTE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

DICH SPALLETTI SU RIGORE 3/1 DICH

Spalletti: "Se scelgo io quello che sbaglia il rigore siamo c****i in due"

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU TITOLARI E RISERVE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti: "Titolari e riserve? Concetto vecchio e superato"

Crans-Montana, due calciatori tra i feriti: un U19 del Pescara e un talento del Metz

DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può partire dal primo minuto"

Rissa Mazzocchi-Marusic, Conte prova a far da paciere: volano due cartellini rossi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:55
Fiorentina: dopo la vittoria sulla Cremonese finito il ritiro al Viola Park
18:35
Cremonese, Nicola: "Prendere gol nel finale mi fa arrabbiare, sbagliato molto"
Vanoli
17:47
Vanoli, stop al silenzio stampa: “Campionato riaperto, ma è lunga. Solomon? Abbiamo aggiunto qualità”
17:27
Fiorentina, Kean: "Nell'abbraccio con Vanoli tanto fuoco"
16:15
Napoli, quattro vittorie di fila senza subire gol: prima volta stagionale