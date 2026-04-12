Fiorentina: Kean ancora a rischio, ma con Lazio servono punti salvezza

12 Apr 2026 - 19:51

Archiviare la pesante sconfitta in Conference League rimediata tre giorni fa a Londra contro il Crystal Palace e concentrarsi sulla missione salvezza non ancora condotta in porto: è quanto è chiamata a fare la Fiorentina domani sera contro la Lazio, una partita delicata, in cui dovrà cercare di raccogliere altri punti per staccarsi sempre più dalla zona retrocessione. I viola tornano a giocare al Franchi, davanti al proprio pubblico, a distanza di tre settimane dal pareggio ottenuto contro la capolista Inter. Da allora ci sono state la sosta per le nazionali e la vittoria fortunata nello scontro diretto a Verona a cui va sommata la perdurante situazione di emergenza: anche oggi Moise Kean (assente in Conference per il solito problema alla tibia) e Fabiano Parisi (botta rimediata contro l'Inter) hanno svolto lavoro a parte e la loro disponibilità per domani sera appare in fortissimo dubbio. Vanno poi aggiunte le squalifiche di Niccolò Fagioli (assenza pesante) e Albert Gudmundsson e il difficile recupero di Niccolò Fortini ai box da tempo per problemi alla schiena. Il tecnico viola, (ennesima vigilia in silenzio e nessuna lista dei convocati diramata) può parzialmente consolarsi con il rientro di Manor Solomon dopo un stop di alcune settimane: l'ultima gara giocata dall'esterno israeliano risale al 26 febbraio in Conference contro lo Jagiellonia quando si procurò una seria lesione muscolare. Difficile però che Solomon parta subito titolare. Salvo imprevisti dunque la Fiorentina dovrebbe presentarsi con De Gea in porta, Dodo e Gosens esterni di difesa, centrali Pongracic e Ranieri, in cabina di regia Ndour o Mandragora al rientro da titolare dopo il problema al polpaccio, Harrison e Fazzini sulle fasce a supporto di Piccoli.

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