Fiorentina, Italiano: "Voglio che gli avversari tornino a non dormire prima di giocare con noi"

FIORENTINA

Il neotecnico viola: "I miei giocatori devono divertirsi per crescere e giocare al meglio"

A Firenze è arrivato dopo il tumultuoso divorzio tra la Viola e Gattuso. In viola è approdato grazie a quanto fatto con lo Spezia, non solo nell'ultimo anno di Serie A. Con la Fiorentina Vincenzo Italiano vuole ora fare il salto di qualità: "Sono convinto che la scelta di venire qui è quella giusta, darò tutto" ha dichiarato il neo-tecnico dei gigliati nella conferenza stampa di presentazione a Piazzale Michelangelo. "Dobbiamo trovare la nostra identità e lo faremo attraverso il lavoro. L'obiettivo è far crescere la squadra e divertirsi con gioia: voglio che gli avversari tornino a non dormire prima di giocare con noi"

"Cercherò di mettere in atto ciò che mi ha chiesto la società: di essere riconoscibili, temibili contro qualsiasi squadra" ha proseguito Italiano. "Da ex calciatore giocare a Firenze era un qualcosa che mi toglieva il sonno e voglio che questo sia ciò che penseranno d'ora in poi i nostri avversari. Non vedo l'ora di iniziare. Ho iniziato a conoscere i ragazzi per questa che per me è un'opportunità grandiosa. Sono quattro anni consecutivi che mi tolgo soddisfazioni oltre i traguardi iniziali. Ogni anno si inizia per migliorare i risultati dell'anno precedente, per questo l'obiettivo per me è prima di tutto avere un'identità precisa, creando il più possibile. Se la pensi così puoi ottenere grandi cose".

Identità precisa, crescita e divertimento: ingredienti per il successo, al di là del mercato: "Io voglio veder crescere i ragazzi che ho qui e vedere che si divertono. Senza divertimento c'è la morte sportiva. Con la società l'idea è chiara. Dobbiamo valutare la rosa che c'è già. Poi dopo un paio di settimane faremo il punto della situazione. Prima bisogna conoscere non solo tecnicamente ma anche caratterialmente. Per me la Fiorentina è già una squadra di livello anche se si può sempre migliorare. Aspettiamo prima le valutazioni che faremo in ritiro. Vlahovic? Credo che si tratti di un attaccante straordinario, che ha una fame incredibile. Qualsiasi allenatore lo vorrebbe con sé. A lui chiederò lo stesso che chiedo agli altri: sacrificio e rispetto dei ruoli. E ne sono già sicuro. Sarà un attaccante di valore assoluto".