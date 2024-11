Fiorentina-Inter, divieto vendita alcol zona stadio Firenze

Divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali all'esterno dello stadio Franchi e nelle zone limitrofe. E' quanto deciso dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in prefettura a Firenze per la partita, valida per il campionato di serie A, tra Acf Fiorentina e inter, di domenica 1 dicembre. I divieti, si spiega dalla prefettura in una nota, scatteranno dalle 15 alle 21:30 dell'1 dicembre. Interessato il perimetro di piazza delle Cure, viale dei Mille, via Pacinotti, via del Pratellino, via Del Campo D'Arrigo, viale De Amicis, viale Lungo l'Africo, piazza Alberti, viale Ojetti, viale Righi, viale Volta. Previsto anche il divieto di detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all'interno all'interno e all'esterno dello stadio e nelle stesse aree limitrofe.