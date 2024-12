Fiorentina, inizio campionato in trasferta per lavori stadio

"C'è la disponibilità della Lega calcio a far giocare" la Fiorentina "eventualmente all'inizio della prossima stagione e delle successive con un paio di giornate in trasferta in modo che questo possa permettere dalla fine del campionato precedente all'inizio di quello nuovo di avere un tempo più lungo per avere tutto lo stadio come cantiere". Lo ha detto Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, dopo il vertice in prefettura a Firenze sullo stadio Franchi. Ferrari ha spiegato che "la stagione 2025-2026 ricomincerà esattamente come quella di quest'anno" in termini di disponibilità di posti dello stadio e che l'obiettivo di riaprire la curva Fiesole è per la stagione 2026-2027 "ma grazie alla riunione a cui siamo stati invitati oggi è cercare di capire se ci possono essere delle migliorie dal punto di vista della tempistica". Per Ferrari "è stato un incontro importante perché c'è la disponibilità a continuare a rimanere" a giocare allo stadio "Franchi, è sempre stata questa per noi una priorità. Abbiamo mandato nei giorni scorsi una lettera per dare continuità alle parole che abbiamo avuto con la sindaca Funaro per il nostro interesse a capire bene tutti gli aspetti del progetto. C'è una prima parte - ha aggiunto - che finirà nel 2026, c'è una seconda parte del progetto che dovrà vedere il completamento dei lavori allo stadio, noi vogliamo capire bene tutte le informazioni per poter valutare un eventuale intervento o comunque una collaborazione della Fiorentina per la seconda parte". Rispondendo poi a chi gli ha chiesto se la Fiorentina sia disponibile a partecipare alla riqualificazione del Franchi con un project financing, Ferrari ha detto: "La nostra eventuale disponibilità la diremo a tutti a seconda di quello di cui verremmo a conoscenza".