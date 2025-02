Fiorentina, Gosens: "Vittoria che porta fiducia e autostima"

Prima l'ha decisa, poi ha dettato la linea. Robin Gosens ha messo la firma sul gol che ha regalato la vittoria alla Fiorentina contro il Lecce. Un risultato fondamentale per la Viola per guardare al futuro con fiducia, come sottolinea proprio il tedesco: "Una vittoria meritata molto importante. Abbiamo buttato via tante occasioni ma alla fine l'abbiamo portata a casa". Gosens ha voluto anche sottolineare lo spirito suo e dei suoi compagni in un momento di difficoltà numerica (tanti i giocatori indisponibili) e psicologica: "Quando ci sono tante assenza si vede che gruppo siamo: come contro l'Inter. Tutti insieme un per l'altro". Poi la speranza che questa possa essere la partita della svolta: "Speriamo che questa vittoria ci porti autostima e positività per i prossimi impegni".