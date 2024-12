Fiorentina, Gosens: "Sognare non serve, continuiamo a lavorare"

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria ottenuta contro il Cagliari, Robin Gosens sorride per l'ottava vittoria di fila per la Fiorentina: "Dal primo momento mi sono sentito a casa qui, mi fa piacere e sono orgoglioso di far parte di questa squadra. Abbiamo dominato nel primo tempo, poi siamo calati ma abbiamo lottato e sofferto insieme come una grande famiglia. L'ottava vittoria significa che restiamo lassù, ma allo stesso tempo significa che dobbiamo continuare a lavorare. Sognare in grande non serve, noi prendiamo partita dopo partita e vediamo cosa succede".