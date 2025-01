Fiorentina, Gosens: "Restare uniti e avere pensieri positivi"

"L'umore non è buono, avevamo la sensazione di essere preparati bene e si è visto nel primo tempo. Poi nel secondo siamo spariti. E questo ci fa riflettere. La sensazione è che tutti i pensieri negativi ci stanno condizionando troppo. Prima questo non succedeva" Così il difensore della Fiorentina, Robin Gosens, a Dazn, dopo il pareggio con il Torino. "Abbiamo fatto fino a qualche settimana fa una stagione importante, ora la stiamo buttando via, serve restare uniti. Questo va dimostrato sul campo e non a parole, vogliamo tornare alla vittoria, e compatti insieme, solo così si esce ad questo momento. Anche la testa è un fattore importante, non è facile far smaltire tutti i fattori negativi. Dobbiamo avere pensieri positivi, questi influiscono sulle gambe e si va più veloci", ha concluso.