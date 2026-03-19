Fiorentina, Ferrari ricorda Barone: "Sarà sempre con noi"

Intervistato dai colleghi di Sky Sport, Alessandro Ferrari, dg della Fiorentina, ha dedicato un pensiero a Joe Barone scomparso esattamente due anni fa: "Joe credo abbia lasciato un segno enorme per tutti quanti noi - le parole del dirigente viola -. Rocco Commisso ha messo i soldi per il Viola Park, Joe Barone è stato la forza e la tenacia per costruirlo. È una persona che ci manca, credo non solo per i tifosi della Fiorentina, ma per tutto le persone dello sport credo sia stato qualcuno che ha lasciato un segno. Non ci lascerà mai, sarà sempre con noi"