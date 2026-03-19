Cremonese, Giampaolo: "Abbiamo poco tempo, ma crediamo nella salvezza: sarebbe straordinario"

La Cremonese si è affidata a Marco Giampaolo per provare a inseguire la salvezza in Serie A. Dopo l'addio di Davide Nicola, esonerato in seguito alla sconfitta contro la Fiorentina, spazio all'ex tecnico del Lecce che tenterà questa mission quasi impossible: "Non posso comprare il tempo, ma faremo l'impossibile per raggiungere il nostro obiettivo, sarà una full immersion. Dobbiamo resettare e ripartire per un obiettivo che in questo momento sarebbe straordinario".