Cremonese, Giampaolo: "Abbiamo poco tempo, ma crediamo nella salvezza: sarebbe straordinario"

19 Mar 2026 - 17:49
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La Cremonese si è affidata a Marco Giampaolo per provare a inseguire la salvezza in Serie A. Dopo l'addio di Davide Nicola, esonerato in seguito alla sconfitta contro la Fiorentina, spazio all'ex tecnico del Lecce che tenterà questa mission quasi impossible: "Non posso comprare il tempo, ma faremo l'impossibile per raggiungere il nostro obiettivo, sarà una full immersion. Dobbiamo resettare e ripartire per un obiettivo che in questo momento sarebbe straordinario".

Idee chiare per Giampaolo su come impostare il lavoro con i nuovi giocatori: "Mi concentrerò su due-tre concetti chiave, darò informazioni ai giocatori ma senza perdere di vista le cose essenziali. Voglio una squadra che non abbassa mai la testa e che giochi le partite. La battaglia da vincere è con noi stessi".

Prima sfida contro il Parma, che nonostante il Ko di Torino non è lontana dall'obiettivo della permanenza in Serie A: "Hanno incontrato qualche battuta d'arresto, ma la classifica gli consente di essere sereni, per il loro obiettivo manca poco. Questo non sposta quella che sarà la nostra partita, a farti vincere o perdere sono i dettagli e serve attenzione".

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