Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Fiorentina, Fabio Paratici nuovo ds viola

14 Gen 2026 - 17:14

Fabio Paratici è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina e sarà operativo a partire dal 4 febbraio 2026. L'ex dirigente di Juve e Tottenham assumerà l'incarico nel club viola subito dopo aver chiuso la sessione invernale di mercato con il club inglese Paratici ha dichiarato: "Voglio ringraziare il Tottenham per aver accolto il mio desiderio di tornare in Italia e di unirmi alla Fiorentina. Questa opportunità, unita alla necessità di rimanere nella mia terra natale, mi ha portato a questa decisione". 

Ultimi video

01:28
DICH ALLEGRI TEDOFORO E OLIMPIADE DICH

Allegri: "Io tedoforo bellissima esperienza. Cresciuto con Tomba"

01:56
Le migliori parate

Le migliori parate: Butez è strepitoso

04:00
Allegri e il campionato

Allegri e il campionato

01:46
"Saele", il fedelissimo

"Saele", il fedelissimo

01:53
Arena, debutto da sogno

Arena, debutto da sogno per il baby romanista

01:38
Raspadori all'Atalanta

Atalanta, Raspadori per l'assalto all'Europa

01:33
Juve, cooperativa del gol

Juve, la cooperativa del gol

01:32
Dalla Scozia con furore

McTominay, dalla Scozia con furore

01:39
Conte, stop due giornate

Conte, stop due giornate per la sfuriata di San Siro

01:45
Dimarco, tiro mancino

Inter: Dimarco, tiro mancino

02:03
Roma-Torino: le pagelle di Piantanida

Roma-Torino: le pagelle di Piantanida

02:34
Lo scudetto in 2 giorni

Inter, Napoli e Milan: lo scudetto in 2 giorni

02:18
La Roma a testa bassa

La Roma a testa bassa

00:32
DICH ALLEGRI SU ROSA DICH

"Allegri: "La rosa va bene così"

01:22
DICH ALLEGRI SU COMO E 40 PUNIT DICH

Allegri: "Abbiamo 40 punti, li abbiamo meritati sul campo"

01:28
DICH ALLEGRI TEDOFORO E OLIMPIADE DICH

Allegri: "Io tedoforo bellissima esperienza. Cresciuto con Tomba"

I più visti di Calcio

DICH SAELEMAEKERS PER SITO 13/1 DICH

Saelemaekers: "Momento chiave della stagione. Dobbiamo sempre dare il massimo"

SRV RULLO INTER PRO/CONTRO POST NAPOLI 12/01 SRV

Inter, pro e contro: continuità, scontri diretti e svarioni

DICH SPALLETTI PRE CREMO 11/1 DICH

Spalletti: “La mia Juve è cresciuta, ma c’è ancora tanto da migliorare”

DICH NICOLA PRE JUVE 11/1 DICH

Nicola: "Andiamo a Torino per provare a rompere le scatole… Come sempre"

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Caos step on foot

Caos step on foot

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:31
Lecce: trauma contusivo alla spalla destra per Camarda
17:14
Fiorentina, Fabio Paratici nuovo ds viola
16:54
Fabregas: "Per vincere contro il Milan serve il Como più forte"
16:03
Benfica, Mourinho: "Sudakov criticato? Non si può crocifiggere, viene da un Paese in guerra"
15:04
Kings World Cup Nations 2026, Italia eliminata dal Brasile ai quarti di finale