Fiorentina, Fabio Paratici nuovo ds viola

Fabio Paratici è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina e sarà operativo a partire dal 4 febbraio 2026. L'ex dirigente di Juve e Tottenham assumerà l'incarico nel club viola subito dopo aver chiuso la sessione invernale di mercato con il club inglese Paratici ha dichiarato: "Voglio ringraziare il Tottenham per aver accolto il mio desiderio di tornare in Italia e di unirmi alla Fiorentina. Questa opportunità, unita alla necessità di rimanere nella mia terra natale, mi ha portato a questa decisione".