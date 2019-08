"L'arrivo a Firenze di Ribery e Boateng ha fatto la differenza nel farmi scegliere la Fiorentina. Questo è un progetto che mi ha colpito molto e lo stile di gioco dell'allenatore ha avuto influenza nella mia scelta". Lo ha detto l'esterno Henrique Dalbert, il neo acquisto della Fiorentina proveniente dall'Inter e presentato oggi nella sala stampa 'Manuela Righini', all'interno dello stadio Artemio Franchi. "La posizione in campo che preferisco - ha continuato - è quella di esterno: mi piace molto attaccare. La mia speranza è quella di fare un bel campionato". Rispondendo ad una domanda su quali sono i suoi modelli, Dalbert ha precisato: "il mio idolo è sempre stato Roberto Carlos, adesso però il mio riferimento è Marcelo del Real Madrid". Il calciatore si è soffermato a parlare anche sulla precedente esperienza all'Inter e sulle poche partite giocate: "Ho sempre avuto facilità d'adattamento - ha affermato - però quando si arriva nel calcio italiano ci sta che si possano avere maggiori difficoltà. Sono consapevole di non aver reso al massimo all'Inter ma sono anche convinto di poter fare bene". Dalbert, che prenderà la maglia numero 29, si è detto "a disposizione per la partita di domenica". "Il 29 è un numero - ha concluso - che fa parte della mia carriera, l'ho usato anche in Portogallo. Dopo gli infortuni che ho avuto lì ho recuperato e sono diventato un giocatore importante, è un numero simbolico per me". Sugli obiettivi: "Se la Fiorentina dovesse raggiungere l'Europa sarebbe molto bello".