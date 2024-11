FIORENTINA, COMUZZO: "LA NOSTRA FORZA È IL GRUPPO, SIAMO DOVE MERITIAMO"

"Obiettivo della fiorentina è lavorare per rimanere in alto, ma ora penso a godermi il più possibile questi giorni in azzurro". Così Pietro Comuzzo, 19enne difensore della Fiorentina, oggi al centro tecnico federale di Coverciano, dove per la prima volta è in ritiro con la Nazionale maggiore, in vista delle prossime due partite di Nation League che vedranno gli azzurri di Spalletti affrontare il Belgio, giovedì 14 novembre a Bruxelles, e la Francia, domenica 17 novembre a Milano. Continuando però a parlare della sua stagione in viola, Comuzzo aggiunge: "Palladino mi dà tanti consigli per migliorarmi soprattutto nella fase d'impostazione. La nostra forza è il gruppo. Se siamo lì è perché ce lo meritiamo".