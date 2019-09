"Stiamo lavorando su stadio e centro sportivo. Il Franchi è un monumento e non si può abbattere, ma vorrei costruire qualcosa di nuovo per questo Club e i suoi tifosi. Siamo la quarta squadra per abbonati in campionato. Mi sono incontrato con le altre squadre di Serie A, si sta facendo bene e io darò il mio contributo nella crescita. Voglio che il calcio italiano torni al top". Così il patron della Fiorentina Rocco Commisso durante la conferenza stampa di fine mercato.