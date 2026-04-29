Paratici: "Rischiamo l'estinzione, lavorare sui giovani è una cosa seria"

"Siamo arrivati a un punto che se continuiamo cosi' il calcio italiano va in estinzione, come gli orsi polari". Lo ha detto il ds della Fiorentina Fabio Paratici nel suo intervento al panel 'I giovani nel sistema calcio italiano', organizzato dalla Lega Serie A, a margine della finale di Coppa Italia Primavera tra Juventus e Atalanta all'Arena Civica di Milano. "Io dico sempre che i nostri calciatori nella base non sono inferiori a quelli degli altri paesi, ma dipende da come li formiamo e come li alleniamo. In Spagna e Portogallo formano continuamente giocatori, la differenza evidentemente è in quello che facciamo", ha aggiunto. "Dovremmo sentirci tutti più responsabili di quello che sta attraversando il calcio italiano, aldilà di quanto accaduto nelle qualificazioni Mondiali ad esempio segnalo che abbiamo pochi giocatori nella Premier League che è l'Nba del calcio. Portgallo e Olanda ne hanno di più", ha detto Paratici.