Roma, ti ricordi Monchi? L'ex ds giallorosso ha messo in palio 236 auto

Incredibile iniziativa di Monchi, ex ds di Roma e Aston Villa. Il dirigente, che ha fondato e presiede un club che si chiama San Fernando 1940 con base a Cadice, ha promosso una speciale iniziativa che sta facendo rumore sui social. Nel dettaglio, si legge su Marca, ha organizzato un concorso a premi che prevede la vincita di un'auto. A disposizione ce ne sono 236 auto dal valore di 28-30 mila euro. La partecipazione è libera, basta acquistare un biglietto da 5 euro. L'estrazione andrà in scena il prossimo 12 giugno.