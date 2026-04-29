Atp Madrid, Darderi e Tsitsipas fuori agli ottavi nel doppio

29 Apr 2026 - 15:51

Ottavi fatali per Luciano Darderi e Stefanos Tsitsipas nel tabellone del doppio del 'Mutua Madrid Open', quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della 'Caja Magica' della capitale spagnola (combined con un Wta 1000). L'italo-argentino e il greco (rispetivamente n.203 e n.355 in doppio) hanno ceduto per 5-7 6-1 11-9, in poco meno di un'ora e mezza di gioco, alla coppia formata dall'argentino Guido Andreozzi (n.16 Atp in doppio) e dal francese Manuel Guinard (n.20), quinti nella Race to Turin dopo il successo ad ad Indian Wells, che all'esordio avevano eliminato anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, rispettivamente n.15 e n.14 nel ranking di specialità, ottavi favoriti del seeding.

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