Filippo Inzaghi fa il tifo per il fratello Simone: "Ha trasformato il 3-5-2 in un modulo offensivo, il PSG non è imbattibile"

Se i genitori di Inzaghi seguiranno la sfida di Monaco di Baviera da casa, Filippo andrà in trasferta per guardare da vicino il fratello. Tuttavia non sarà semplice, considerato che di fronte ci sarà il Paris Saint Germain, sulla carta favorita per la vittoria finale. "Il Psg può apparire ingiocabile, come appariva, del resto, il Barcellona: eppure a passare è stata l’Inter - sottolinea l'allenatore del Pisa -. Anche se Gigio (Donnarumma, NdR) sta facendo cose senza senso: gli ho visto parare almeno sei, sette conclusioni che solo un numero uno come lui poteva riuscirci".