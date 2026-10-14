Figurine Panini, presentato l'album 2026/2027 tra novità, leggende e... nuove promesse

Torna in edicola dal 20 ottobre l'album Calciatori Panini, giunto alla 66/a edizione e presentato questa mattina all'IBC Center di Lissone. La collezione comprende 589 figurine dedicate alla Serie A, alla Serie B e alla Serie C. Ad accompagnare il lancio, il rinnovo pluriennale della partnership tra Panini e Lega calcio Serie A. "Il nostro partner più longevo ha il merito di unire generazioni diverse nella passione per il calcio", evidenzia l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo. "Una partnership di cui siamo orgogliosi. Quest'anno mi fa piacere che ci sia una sezione dedicata alle Legend così come la pagina per i giovani", il commento del presidente Ezio Simonelli. "Sono cresciuto con Panini: un pacchetto costava 200 lire ed erano momenti indimenticabili", ricorda l'ambassador Francesco Totti.