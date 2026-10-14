dal 20 ottobre

Figurine Panini, presentato l'album 2026/2027 tra novità, leggende e... nuove promesse

Dal 20 ottobre parte la caccia alle 589 figurine. Rinnovata anche la partnership tra la storica azienda e la Lega Serie A 

14 Ott 2026 - 18:25
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Torna in edicola dal 20 ottobre l'album Calciatori Panini, giunto alla 66/a edizione e presentato questa mattina all'IBC Center di Lissone. La collezione comprende 589 figurine dedicate alla Serie A, alla Serie B e alla Serie C. Ad accompagnare il lancio, il rinnovo pluriennale della partnership tra Panini e Lega calcio Serie A. "Il nostro partner più longevo ha il merito di unire generazioni diverse nella passione per il calcio", evidenzia l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo. "Una partnership di cui siamo orgogliosi. Quest'anno mi fa piacere che ci sia una sezione dedicata alle Legend così come la pagina per i giovani", il commento del presidente Ezio Simonelli. "Sono cresciuto con Panini: un pacchetto costava 200 lire ed erano momenti indimenticabili", ricorda l'ambassador Francesco Totti.

Tra le novità dell'album, la sezione 'Time Capsule', dedicata a 20 leggende della Serie A, da Maradona a Baresi, da Ronaldo a Pirlo, e 'New Wave', con le giovani promesse del calcio italiano. Spazio anche ai nuovi acquisti con 'Nuove firme in città, alle figurine 'Calciatori Upgrade' e 'Calciatori Celebration' e a 40 adesivi extra dedicati al Fantacalcio. Dopo il mercato di gennaio arriveranno inoltre 100 figurine di aggiornamento.

La copertina ritrae il trofeo di 'Player of the Match' della Serie A, mentre una sezione finale celebra i calciatori che hanno conquistato più volte il riconoscimento. "Le novità raccontano la volontà di innovare nel rispetto di una tradizione che accompagna da oltre 60 anni la passione degli italiani", ha  spiegato Martina Limoni, direttrice Mercato Italia Collezionabili Panini. "Portiamo allegria", l'orgoglio del Ceo Ivam Faria.

Nella nona e decima giornata di campionato torneranno i 'Panini Days' negli stadi di Serie A. A dicembre sarà pubblicato anche l'album dedicato alla Serie B, mentre per il terzo  anno consecutivo uscirà la collezione Calciatrici, dedicata al calcio femminile.

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