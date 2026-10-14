Roma-Mou, altro che gratitudine: vandalizzato il murale dello Special One

Una mano di nero sul volto di Jose Mourinho. Roma e l'Olimpico si stavano preparando a festa per riabbracciare il loro eroe. L'accoglienza pre partita però non è stata quella sperata: il murale appena realizzato nel quartiere Testaccio della Capitale dall'artista Drugi per lo Special One è stato vandalizzato. Qualcuno ha coperto la faccia del tecnico portoghese con una mano di vernice nera.

L’opera rappresentava Mourinho insieme ad un bambino che stringe tra le braccia la Conference League conquistata nel 2022. "Ci tenevamo per mano sul tetto d'Europa. Per una notte dimenticheremo l'amore, ma non dimenticheremo mai chi siamo stati", le il messaggio con cui l'artista romanista aveva presentato il suo lavoro.