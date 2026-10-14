Hannover 96: "Convincemmo Tresoldi a lasciare il tennis, ragazzo ambizioso"

14 Ott 2026 - 18:48
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"Ho conosciuto Nicolò inizialmente presso la Federazione tedesca di tennis. Lì ha giocato a tennis per circa nove mesi, a un livello molto buono, prima che l'Hannover 96 riuscisse a convincerlo a dedicarsi al calcio". Così Julian Battmer, direttore dell'Academy dell'Hannover 96, che in un'intervista a LaPresse ha raccontato gli anni trascorsi nel settore giovanile del club tedesco da Nicolò Tresoldi, l'attaccante italo-tedesco oggi al Club Brugge, reduce dalla tripletta contro l'Inter in Champions League. "Già allora era evidente che possedeva un talento fuori dal comune nel gioco con la palla". "Già molto presto si poteva riconoscere che Nicolò aveva un talento speciale con la palla e possedeva capacità straordinarie. Molti allenatori e collaboratori dell'Academy avevano intuito che avesse il potenziale per una carriera speciale".

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