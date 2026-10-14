Atalanta, Sarri verso il Pafos: "Partita difficile, Scalvini out"

"Il Pafos? È una partita europea, importante, come sempre difficile. Loro sono una squadra più forte del nome che portano, con tanti portoghesi e brasiliani. Una partita in cui ci sarà anche da soffrire". Così l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia dell'esordio in Conference League contro i ciprioti del Pafos. Atalanta che sarà priva in difesa di Scalvini infortunato. "Non è molto grave, ma per qualche giorno deve stare a riposo. Probabilmente salterà anche il Milan, ma andremo a sopperire con i giocatori rimasti. E' importante in questa fase coinvolgere più giocatori possibile", ha aggiunto Sarri. Per quanto riguarda il ballottaggio in attacco tra Krstovic e Scamacca, ancora Sarri ha detto: "Il ballottaggio fa parte del calcio moderno, con tante partite è normale ci sia alternanza. Rientra nella normalità, se ci sono gerarchie varieranno di mese in mese". Nel Pafos gioca il difensore brasiliano David Luiz, ex giocatore di Sarri al Chelsea. "E' un ragazzo straordinario, un giocatore fortissimo con uno spessore umano gigantesco. Gli sono molto affezionato e lo ricordo molto volentieri. È uno innamorato del calcio e mi aspettavo giocasse a lungo", ha detto. Infine sull'Atalanta favorita per la vittoria della coppa. "Il ranking è fatto dai risultati del passato e non ha nessuna importanza", ha concluso Sarri.