Figc si unisce a Race for the Cure nella lotta ai tumori al seno

Anche per l'edizione 2025, in programma domenica 11 maggio a Roma, la Figc si unisce alla Race for the Cure, l'evento simbolo di Komen Italia, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Da giovedì 8 a domenica 11 maggio - dalle ore 10 alle 20 dal giovedì al sabato, dalle 10 alle 16 la domenica - sarà attivo al Circo Massimo il 'Villaggio della Salute, Sport e Benessere' dove saranno offerte gratuitamente consulenze specialistiche ed esami diagnostici. Per incoraggiare l'adozione di stili di vita più sani e la protezione della propria salute, saranno inoltre offerte a tutti sessioni pratiche di sport, fitness, yoga e qi-gong, meditazione, corretta alimentazione e non solo. La Figc sarà presente durante tutte le giornate con uno stand dedicato ed esporrà le coppe dei Mondiali 1982 e 2006, così come quella di Euro 2020, alla presenza delle due mascotte ufficiali Azzurra e Oscar. Ma la Figc cenderà anche in campo con una propria squadra, la Squadra Azzurra, che domenica 11 alle ore 10 sarà ai nastri di partenza per la tradizionale corsa o passeggiata di 2 o 5 chilometri o per la gara competitiva di 10km. Già nei giorni scorsi le calciatrici della Nazionale, con un video, avevano mostrato la loro vicinanza alla Race e agli obiettivi di Komen Italia.