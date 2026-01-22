Figc, rinviate trattazioni deferimenti Siracusa e Trapani

22 Gen 2026 - 15:45

Sono state rinviate rispettivamente al 26 febbraio e al 9 marzo le trattazioni dei deferimenti del Tribunale Federale Nazionale a carico di Siracusa e Trapani (Girone C di Serie C). A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (art. 127 CGS) sui procedimenti riuniti, la Triestina (Girone A di Serie C) è stata invece sanzionata con 7.670 euro di ammenda. Ammende di 15.400 euro anche per i consiglieri di amministrazione della società Marco Margiotta e Olivier Marc Centner. I tre club erano stati deferiti per violazioni di natura amministrativa a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell'Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. 

